Manapság egyre divatosabbá vált a mindenmentes étkezés, napjainkban egyre többen küzdenek valamilyen ételintoleranciával, étkeznek glutén- laktóz- tejmentesen, sok esetben szakorvosi vélemény nélkül. Az egészségre nem minden esetben van jó hatással, ha mindenmentesen étkezünk, most bemutatjuk, milyen veszélyekkel járhat az egészséges ember számára.

A nagyszüleink idejében teljesen természetes volt, glutént, laktóz, tejet tartalmazó alapanyagokat, élelmiszereket fogyasztani. Talán nem is ismerték azt a kifejezést, hogy ételintolerancia. Mostanság azonban szinte mindenki allergiás valamire, még olyanok is, akik esetében egy alapos kivizsgálás során kiderülne, hogy valójában nem is. Ennek az az oka, hogy olyannyira divatossá vált mentesen étkezni, hogy azok, akik semmilyen felszívódási problémával nem rendelkeznek, kerülik a laktózt, a glutént vagy a tejet tartalmazó élelmiszereket.

A gluténmentes étkezés most aranykorát éri, a boltok polcai roskadozva vannak gluténmentes termékekkel, ami azt az üzenetet közvetíti a vásárlók fel, hogy gluténmentesen étkezni egészséges. Pedig a gluténmentes termékek legtöbbször keményítőből készülnek, finomított szénhidrátokat tartalmaznak, ami súlygyarapodást és különféle betegségeket idézhet elő.

Több kutatás bizonyította, hogy az egészséges ember számára ártalmas lehet a gluténmentes étrend, mivel ennek következménye lehet a tápanyaghiányos állapot kialakulása. Továbbá a teljes kiőrlésű gabonák nélkül nagyobb eséllyel alakulhatnak ki szívproblémák, mivel ezek a tápanyagok nélkülözhetetlenek a szív-és érrendszer számára.

Aki gluténre érzékeny, hasfájás és puffadás tüneteit tapasztalhatja, tehát, ha ilyen panasz felmerülne, akkor érdemes orvoshoz fordulni, ahelyett, hogy otthon saját magunkat digasznosztizálnánk.

Hasonló veszélyt jelent az egészségünkre, ha ugyanígy megfosztjuk a laktóz tartalmú ételektől a szervezetünket úgy, hogy valójában nem is vagyunk rá allergiásak.

Aki laktózintoleranciában szenved, képtelen a laktóz, a tejben és a tejtermékben megtalálható cukor lebontására, mivel hiányzik a szervezetéből az ehhez szükséges laktáz enzim vagy nagyon alacsony.

Tapasztalhat hasgörcsöt, hányást, hasmenést. A laktózérzékenység nem összehasonlítható azonban a tejallergiával, ami az immunrendszernek a tej proteinjeire adott rendellenes immunválasza. A laktózra allergiások már rengeteg laktózmentes termék közül válogathatnak, a tejallergiában szenvedők semmilyen tejterméket nem fogyaszthatnak, viszont számukra veszélyes lenne a paleo étrend, mert akkor az értékes gabonákat is kiiktatnák az étrendjükből.

A különféle drasztikus diétával is óvatosan kell bánnunk, ugyanis a legtöbb vitamin- és ásványianyag hiányhoz vezethetnek.

Fontos, hogy a szakorvos által diagnosztizált éltelintoleranciákat vegyük komolyan és tartsunk be a szakember által összeállított diétát, hogy panaszmentesen élhessük a mindennapjainkat. Viszont, aki nem küzd a fenti problémák egyikével sem, az feleslegesen ne vonjon meg magától olyan élelmiszereket, amelyek hosszútávon hozzájárulnak a kiegyensúlyozott jólléthez, mert káros következményei lehetnek.