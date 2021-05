A skandinávokat világéletükben a letisztult, egyszerű, mégis elegáns, egyedi, stílus jellemezte. Lakberendezésük is irigylésre méltó, hiszen verhetetlenek az enteriőr berendezésében. Nemrégiben viszont az is kiderült róluk, hogy nem csak a lakásukat, de a testüket is nagyon jó érzékkel öltöztetik fel. 2021 nyarán egyes divatmárkák ezt a vonalat képviselve, olyan kollekciókkal rukkoltak elő, amiket éppen a minimalizmusuk tesz igazán ellenállhatatlanul dögössé.

Ezek azok a praktikák, amiket érdemes ellesnünk az északiaktól. Mert tényleg igaz a mondás, hogy a kevesebb néha több.

Sokan félnek a merész színek kombinálásától pedig két élénk, de mégis összeillő szín vibráló megjelenést kölcsönözhet a viselőjének. Ezért arra biztatunk, mindenkit, hogy egy forró nyári estén bátran kombinálja az élénk színeket. A kék és a narancssárga kombinációjával tuti, hogy mindenki megfordul majd utánad.

Az elmúlt időszakban egyre divatosabbak a kockás darabok. Ez a klasszikus mégis kicsit bevállalós minta a ruhák, szoknyák, nadrágok és ingek körében is hatalmas választékkal bír. A skandináv lányok és asszonyok imádják a kockás szetteket, bátran hordják akár kosztümként is. De a legnagyobb kedvencük mégis a kicsit bő szabású egyenes szárú kockás nadrág, ami egy magassarkúval megbolondítva igazán szexi outfitet kölcsönöz.

Ha csak egyetlen ruhadarabot kellene kiemelni az északi stílust kedvelők gardróbjából, akkor az egyértelműen a teve színű ballonkabát lenne. Ez az a darab, ami az őszi, tavaszi, sőt még nyári esti szettekkel is tökéletesen kombinálható. Ugyan nem a nyári kollekció része, de ha már a kabátokat emlegetjük, akkor nem mehetünk el szó nélkül a színes rövid szőrmék mellett, amikkel a dán nők a legnagyobb hidegben is képesek feldobni a szettjüket.

Van valami, amit csak és kizárólag a skandináv nőkön lehet látni, pedig meglehetősen dögös tud lenni ez az egyszerű mégis extravagáns viselet. Ami nem más, mint a farmer, és a metál színek kombinációja. Elsőre talán szokatlan lehet ez az összeállítás, de megéri kipróbálni. Ez lehet akár egy egyszerű farmer nadrág, amit egy ezüst tűsarkúval kombinálunk vagy egy farmerszoknya, amihez egy metálosan fénylő toppot választunk.

Az idei nyári kollekció főként a világos pasztell, vaj és az elmaradhatatlan teve színekre épül, de megtalálható benne a babakék és a hófehér is. Főként bő szabású, egyenes szárú overálok és nadrágok, lezser ingek és bokáig érő lenge szoknyák uralják a 2021-es nyári kollekciót. A kiegészítők terén is a minimalista sikk uralkodik.

A bőrből készült egyszerű, ám méretes táskák, mellé egyszerű saru vagy fehér vászon tornacipő dukál. A kollekció azért is különleges mert kapszula gardróbként is funkcionál, hiszen minden darab kombinálható mindennel. Ez azoknak a nőknek lesz nagyon hasznos, akik nem szeretik a flancos figyelemfelkeltő kihívó darabokat,de mégis csinos, nőies és ami a legfontosabb kényelmes szettekben érzik jól és igazán magabiztosnak magukat.

Egy biztos, ezek olyan örök és mindig divatos outfitek amikben egy családi ebédre és egy munkahelyi meetingre is magabiztosan elmehetünk.