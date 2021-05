Bevallotta, hogy korábban nem vetette meg az alkoholt és a jó bulikat, de azt is elárulta, hogy ugyan az ország a Megasztár című műsorban ismerte meg őt, a végül ismertséget hozó tehetségkutató előtt a konkurenciánál is szerencsét próbált – kevés sikerrel. Sőt, sok más családi titokba is beavatta Vikiéket.

„Negyvenhat éves vagyok és már van két unokám, de egyáltalán nem bánom, hogy ilyen fiatalon lettem nagypapa, így minden nap megyek mindegyikhez és játszom velük, tele vagyok energiával és türelmem is van hozzájuk. 21 éves voltam mikor megszületett az első fiam, Attika, és a gyerekeim sem vártak sokat a gyermekáldással. Sokan mondják, hogy előbb legyen ez vagy az meg, utána jöhet a gyerek, de én nem úgy látom, hogy egy palotában kéne megszülni egy gyereket. Az első fiam születésekor fiatal voltam, ment a buli, sokat dolgoztam az éjszakában és külföldre is sokat jártam dolgozni, hónapokig távol voltam. Nem csoda, hogy az a házasságom tönkrement. Aztán megfogadtam, hogy nem megyek többet külföldre. Rengeteget imádkoztam, hogy jöjjön végre egy lehetőség. A gyerekeim neveztek be a Megasztárba, de elárulom, előtte egyszer jelentkeztem az X-Faktorba is, onnan azonban elküldtek, azt mondták, hogy nem vagyok elég jó" – emlékezett vissza Attila, aki azt is elmondta, hogy az unokái miatt teljesen megváltozott, korábban ugyanis bizony nagy kanállal falta az életet.

„Sokat mentem, sokat piáltam. Sosem felejtem el egyszer egy bárban játszottam, és mondta a pincérnő, hogy számolni fogja, hogy hány viszkit iszom meg, hajnalra 54-nél tartottunk. Nem voltam soha alkoholista, de el tudtam engedni magam. Az unokáim születésével megfogadtam, hogy nem rúgok be többet, és nem cigizek. Szeretnék egészséges lenni, hogy ne egy trotty nagypapa legyek" – magyarázta a zenész, aki nagy bejelentést tett a műsorban. „Három gyerekem és két unokám van, de elárulom: ez a szám hamarosan még több lesz, újabb unokám fog születni, de azt még nem árulhatom el, hogy melyik gyermekemnél" – jelentette be az örömhírt Kökény Attila.