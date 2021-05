„A lányom teste nem azért van, hogy mások igényeit kiszolgálja, vagy másokat boldogabbá tegyen" - jelentette ki határozottan az az ausztrál édesanya - írja a Daily Mail.

Gyermekét születése óta úgy neveli, hogy csak olyan dolgokba menjen bele, amit ő is élvez és beleegyezik. A most kétéves kislányt nagyszülei is csak a beleegyezését követően ölelhetik meg. Az anyuka kifejtette, hogy ezt azért is tartja nagyon fontos szabálynak, mivel az idősek jellemzően nem veszik figyelembe a kisgyermekek akaratát, és akkor is ölelgetik, puszilgatják őket, amikor ők nem szeretnék.

Bár a közösségi médiában az anya nézetei miatt kapott hideget és meleget is, ő kitart amellett, hogy a lányának meg kell tanulnia, a saját teste felett ő rendelkezik, és erre ez a legjobb mód.