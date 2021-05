Vészesen közeleg a bikiniszezon, és sajnos a járvány miatt az utóbbi hónapokban nem volt sok lehetőségünk felkészülni rá. Sokan most próbálják gyorsan formába hozni magukat, hogy jól álljon rajtuk a fürdőruha, és a narancsőr is eltűnjön legalább valamennyire. Ám a koplaló diéták, és a hirtelen meggondolatlanul nekikezdett sport, nem biztos, hogy jó ötlet.

Létezik azonban egy mozgásforma, amely valamivel gyorsabb eredményt kínál, ez pedig az infrabicikli.

Itt tulajdonképpen tekerésből áll a mozgás, mégpedig fekvő helyzetben. Na de mitől tud többet ez a masina, annál, mintha elmennénk kerékpározni, vagy felpattanunk a szobabiciklire, amellyel szintén mondhatni ugyanezt a mozgásformát végezzük?

Az infragépek esetében egy deréktól lefelé zárt „kapszulában" végezzük a mozgást, a beépített infralámpák pedig 50 fokos hőmérsékletet biztosítanak, és ebben rejlik a nagy különbség. Az izzadás tehát garantált, ráadásul az extrém magas hőmérsékletnek köszönhetően felmelegednek a bőr alatti zsírszövetek, és fel is oldódnak, a fölösleges anyagok pedig a nyirokrendszeren keresztül távoznak, így erőteljes méregtelenítés is történik. A vákuumnak köszönhetően pedig fokozódik a nyirokáramlás és a vérkeringés.

Így 50 perc alatt akár 1500 kalóriát is elégethetünk, míg egy átlagos szobabicklivel egy óra alatt nagyjából 900 kalória ég el (7-8 km/h), egy óra futással közel 600.

Az infrabiciklik ezen kívül aromaterápiát is nyújtanak, amely a szervezet egyensúlyának megtartását segíti elő, és a jó közérzetről gondoskodik. Az ózonterápiának hála a tekerés fájdalommentes lesz, és sokkal könnyebben megy majd. Ráadásul az ózon segít megakadályozni az izzadás következtében megjelenő vírusok és gombák elszaporodását. Mindezek kollagénkezeléssel vannak kombinálva, amely segíti a bőr feszességét, fiatalságát visszaállítani.

Összefoglalva tehát az infrabiciklivel nem csak leadhatod a plusz kilókat, de még a narancsbőrtől is elköszönhetsz, és sima feszes combokat kapsz. Méregtelenít, és serkenti a nyirok- és vérkeringést. Javulni fog tőle az állóképességed, enyhíti a mozgásszervi betegségek tüneteit, nem terheli meg az ízületeket.

Ám arra figyelj, hogy a szakértők szerint nem tanácsos heti 3 alkalomnál többször alkalmazni, és a két edzés között is el kell telnie 24 órának. Nem szabad használni az infrabiciklit, ha lázas vagy, ha szoptatsz, ha valamilyen érrendszeri betegséggel, trombozissal vagy visszérrel küzdesz, illetve ha nem rég estél át valamilyen műtéten.

Az ilyen gépekkel való edzés nagyobb túlsúllyal rendelkezőknek és kezdőknek is kiváló, hiszen nem terheli meg annyira a szervezetet és a gerincet is tehermentesíti.

Ráadásul az infrabicikliben lehetőséged van zenét hallgatni vagy videókat, filmeket nézni így egyből elröppen a 30 vagy 50 perces edzés. Az eredményen pedig biztosan meg fogsz lepődni.