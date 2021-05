Kulcsára Edina az év elején megfogadta, hogy sokkal több időt fog magára szánni, mint az elmúlt években. Először februárban jött az elhatározás, amikor úgy érezte, hogy ez így nem mehet tovább, meg szeretne szabadulni a súlyfeleslegétől.

"Hajszárítás közben jött a felismerés. Láttam a hasamat, ahogy reng konkrétan. Fel is vettem, el is küldtem a férjemnek, hogy jézus atyaúristen. Ez azért most már kicsit túlment azon a határon, amit én magamnak engedélyeznék" - mesélte egy kereskedelmi csatorna reggeli műsorában az egykori szépségkirálynő.

Végül március elején fogott bele az életmódváltásba, amelyet egy ötnapos léböjtkúrával indított, majd egy életmódtanácsadással foglalkozó ismerőse összeállított neki egy személyre szabott kalóriadeficites étrendet, ezt építette be a mindennapjaiba. Az étrend lényege az volt, hogy a szénhidrátbevitelt kellett nagyon lecsökkentenie, ami azért jelentett próbatételt számára, mert elmondása szerint eddig "szénhidrátfüggő" volt, imádta a krumplit, a kenyeret és az utóbbi időszakban mindennap gyorsétteremben vett magának ennivalót. Azóta azonban erőt vett magán és szakított a fenti rossz szokásaival.

A fogyásának negatív hozadéka is lett, amelyre többször is felhívták a figyelmét a követői: eltűntek a cicijei.

"Amikor én is realizáltam, belenéztem a tükörbe és azt mondtam, hogy jé, megtaláltam a vágódeszkámat. Abszolút ez volt nekem is az első felismerésem. De nekem soha nem volt nagy cicim. Arról nem beszélve, hogy az elmúlt három évben vagy várandós voltam, vagy szoptattam. Tehát alapvetően az emberek az elmúlt három évben ahhoz szoktak hozzá, hogy picit husisabb, nőiesebb vagyok. Én azért korábban modellkedtem, és mindig ez a testsúly volt rám jellemző, ha belenéztem a tükörbe, ezzel voltam megelégedve" - magyarázta Edina.

Hozzátette, hogy ő egyáltalán nem bánja, hogy kisebbek lettek a mellei, szerinte ugyanis a kicsi cicik eleganciát tükröznek. Nem is tervezi, hogy a közeljövőben kés alá feküdne mellnagyobbítás céljából.