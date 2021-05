Krisztián nem tagadja, hogy neki és szerelmének, Zsuzsikának is vannak nehezebb időszakok a kapcsolatukban, de tíz együtt töltött év után mára biztosak benne, hogy Isten is egymásnak teremtette őket. Az énekes elárulta, hogy mi az az egyetlen dolog, amire mindketten a leginkább vágynak.

Krisztián már kisgyerekkora óta a nagy közönség előtt éli az életét. Édesapja hatalmas sikere és népszerűsége az ő életét is nagyban meghatározza. Az énekes úgy érzi, hogy apja dalai örökségként szálltak rá, azért kötelességének érzi, hogy saját dalai mellett időről időre énekelje azokat.

Az elmúlt másfél év Krisztián életére is rányomta a bélyegét, hiszen a koncertek ideiglenes megszűnésével neki is felborult a mindennapi rutinja.

„Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt egy évben mindenkinek volt olyan időszaka, amikor elege lett. Így vagyok ezzel én is, 14 éve járom az országot, de ez most egyik pillanatról a másikra megszűnt, és észrevettem magamon, hogy egy kicsit antiszociális lettem." – Kezdte a Life.hu-nak Krisztián, aki azt is elárulta, hogy a párkapcsolatára kimondottan jó hatással volt a folyamatos együttlét.

„Szerencsések vagyunk, mert minket egyáltalán nem viselt meg az összezártság, egyébként is mindent együtt csinálunk, és gyakorlatilag 24-ből 20 órát együtt töltünk. Volt a kapcsolatunkban egy kisebb szünet még évekkel ezelőtt, de amióta kibékültünk nagyon jól tudunk alkalmazkodni egymáshoz. Nem karmolgatjuk egymást, igyekszünk minden problémát kompromisszumokat kötve megoldani. Gyakran előfordul, hogy nem is egymással van bajunk, hanem a kialakult helyzettől feszültebben kezeljük az egyszerű hétköznapi szituációkat is." – Magyarázta Krisztián.

Zsuzsika és Krisztián kapcsolata sem volt mindig zökkenőmentes, de az együtt töltött évek összekovácsolták őket, és ma már biztosak benne, hogy nem tudnának egymás nélkül élni. Kapcsolatuknak egyetlen titka van.

„A szerelem és a barátság összetart bennünket, néha mi is az agyára megyünk a másiknak, de tíz év nagyon hosszú idő. Tíz éve, hogy együtt vagyunk, és azóta jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. Úgy érzem, hogy ez alatt a hosszú idő alatt mindketten nagyon sokat változtunk, és rengeteg fontos élményt élhettünk át egymás mellett.Megtanultuk egymást jól kezelni, tiszteljük és szeretjük a másikat, és talán az a kapcsolatunk titka, hogy igyekszünk mindig kedvesnek lenni egymással.

Zsuzsika sokkal hevesebb természet, mint én, de mindenki nagyon szereti, mert egy igazán jókedvű, vidám, kedves természet. Amikor összejöttünk neki el kellett fogadnia azt is, hogy én a nagyközönség előtt élem az életem. Ő tökéletesen alkalmazkodott ehhez az életformához, és hamar megszerette a forgatásokat is." –Mesélte Krisztián, aki nem titkolja, hogy már nagyon hiányzott nekik, hogy kimozdulhassanak otthonról, ráadásul van egy esemény, amit mindketten egyre jobban várnak.

„Hála Istennek egyikünk sem kapta el a koronavírust, de a hétköznapok nálunk is átalakultak. A szerelmemnek szerencsére nem kellett abbahagynia a munkáját, Zsuzsika influenszerként dolgozik, ezért itthonról is el tudta látni a feladatait. Belőlem pedig áradnak a jobbnál jobb dalok, átértékeltem a szakmámat és egyre biztosabb vagyok benne, hogy nekem a zene az életem. Készülnek az új dalok, és várom, hogy újra színpadra állhassak. Nagyon hiányzott már nekünk is, hogy szép ruhába öltözve beülhessünk a kedvenc éttermünkbe, és persze már nagyon várom, hogy oltár elé vezethessem a menyasszonyomat Zsuzsikát."

Krisztián és szerelme gyakran megkapják a kérdést, hogy mikor jön már a baba, de a fiatalok úgy érzik, hogy ez a kérdés csak kettejükre tartozik. Senkit nem szeretnének ebbe az intim témába beavatni.

„Illetlenség erről kérdezgetni másokat. Nem titok, hogy foglalkoztat minket a téma, de még egyáltalán nem érzem magam annyira idősnek, hogy kapkodnom kelljen a gyermekvállalást illetően. Készen állunk rá, hogy családdá váljunk, és talán vaskalaposan hangzik, de nekünk nagyon fontosak a klasszikus családi értékek. Mindenképpen azt szeretnénk, ha csak az esküvőnk után válnánk szülőkké." – Osztotta meg az énekes.