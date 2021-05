A végzős diákok úgy gondolták, hogy a pandémiás időszakban annyira az életük része volt az Országos Mentőszolgálat szóvívője, Győrfi Pál, hogy őt is maguk közé fogadták. Ennek kapcsán járt a Mokkában Győrfi, aki több tablóra is felkerült. A videó harmadik perce után nem sokkal a szóvívő régi tablóképét is megmutatja, amin hajjal és bajusszal szerepel.