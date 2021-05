Az év második felében érkezik Bata Éva és Bereczki Zoltán közös gyermeke . A színészpáros már azt is tudja, hogy kisfiú vagy kislány érkezik hamarosan a családjukba.

Hatalmas a boldogság Bereczki Zoltán és kedvese, Bata Éva életében, ugyanis az év második felére várják első közös gyermeküket.

A színésznő most először mutatott magáról várandós képet a közösségi oldalán, ahol azt is elárulta, hogy ők már azt is tudják, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt.

"Izgalmas vizsgálaton voltunk!!! (...) Egy vérvétel után néhány nappal, már kezünkben is volt a PrenaTest eredménye babánk egészségi állapotáról, sőt még azt is megtudtuk minden más vizsgálatnál korábban, hogy kisfiunk vagy kislányunk lesz-e..." - írta a kismama.