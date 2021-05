Az akkor 13 éves szurkoló a képen sírdogált, miután a magyarok kikaptak Belgiumtól és kiestek a nyolcaddöntőben. A most 18 éves Marcell ma már a Pécs U19-es csapatában focizik, Réti Zsolt megörökítette, hogy fest most a fiú, és megható sorokat írt az öt év elteltével készült felvételek mellé.

"Rólunk Szól! Ilyenek vagyunk...2016 - 2021. A franciaországi EB-n végig kisértem a válogatottat. Ma délelőtt szóba került egy cikk és a kedvenc képeim. Ezek egyszerűek. azt gondolom a sport fotó akkor jó, ha érzelmeket vált ki. Lehet ez az érzelem csak tisztelet egy teljesítménynek. De mi sportunk a foci szélsőséges érzelmeket képes gerjeszteni. Csak kétszer 11 játékos futkározik a pályán. Mondhatnánk. Még is mély érzelmeket generálnak. Ennek a két véglete a csalódás és bánat és az öröm, az eufória. Én azt kergetem, hogy a képeimmel ezt próbáljam megmutatni, egy sport pályán. Ezek a kedvenc képeim.

A 2016-os EB-n két nagy kedvenc volt. Azért mert amikor megnyomtam a gombot már tudtam, hogy nem csak érzelem van a két képben. Hanem nagyon sok emberhez el fog jutni. Azért mert mint nekünk embereknek is. A képeknek is van kisugárzása. Ezeknek van. Az egyik tiszta sor. A Marseillei vonulás egy hídról fotózva. Nagyot futott. Nagyon sokan voltunk, nagyon lelkesek, nagyon szervezettek és tényleg úgy nézett ki az első sor ahogy kellett. Ez a kép meghatározza a szurkolóink elismerésétét. Erre is képesek vagyunk...

A másik kép egy portré.Amit most újra itt láthattok. Egy ismeretlen srác érzelmeit mutatja a vesztes Belga meccs után. De néha a képek életre kelnek.Ma az U19-es Újpest FC - Pécs mérkőzésen találkoztam egy sráccal a pályán. Öt év telt el. Újra EB lesz. Remélem már mosollyal az arcon!"

-írta a fotós.