Egy szépen felrakott ízléses műszempillával, és egy piros rúzzsal, olyan makulátlan sminket varázsolhatunk magunknak, amivel akár a vörös szőnyegen is magabiztosan végig vonulhatunk.

A szem és a szempilla már időtlen idők óta a női csábítás egyik legnagyobb fegyvere. Egy őzike tekintettel és megrebegtetett szempillával biztos, hogy elcsavarhatjuk a fejét a kiszemelt férfinak. Vannak azok az irigylésre méltóan szerencsés nők, akik akár a Disney hercegnők hosszú, sűrű, göndör szempillákkal lettek megáldva. Ők azok, akiknek még egy alacsonyabb minőségű szempillaspirál is hatalmas pillákat és felejthetetlen tekintetet képes kölcsönözni. Ám még mindig azok a hölgyek vannak a többségben, akiknek olykor még egy méregdrága szempillaspirál sem tud csodát tenni az apró, egyenes, vékonyszálú, színtelen pilláival. Ilyenkor persze dühöngve és kétségbeesetten elégedetlenkedünk a sminkes asztalunknál ülve, és elhatározzuk, hogy márpedig akkor is csábos pilláink lesznek. Célunk eléréséért pedig szó szerint bármire képesek vagyunk.

Ekkor jönnek szóba a különbféle műszempillák, a klasszikus soros és tincses pilla mellett az elmúlt években hatalmas teret hódítanak az épített 2D, 3D, 4D, stb.. szempillák. Ezzel a módszerrel valóban minden esetben drámai tekintet érhető el, ráadásul a havi feltöltésen és az otthoni mindennapos speciális tisztításon kívül semmi gondunk nincs vele. Legnagyobb előnye pedig nem más, mint, hogy már kora reggel nyílt tekintettel ébredünk, és akár több tíz percet is megspórolhatunk a reggeli készülődésben, hiszen nincs szükségünk többre, mint egy púderre és egy kellemes árnyalatú rúzsra, ahhoz, hogy igényes sminkel, induljunk el otthonról.

Ám sajnos azt néha elfelejtjük, hogy egyes esetekben éppen azért lesz felejthetetlen a tekintetünk, mert pilláinknak köszönhetően a földi a pokolban ébredünk, és még magunkat sem ismerjük fel a tükörben.



A legtöbb épített műszempilla ragasztó a tartósság elérése érdekében latexet, és számtalan allergén vegyi anyagot tartalmaz. Ezek sajnos fokozott irritációt okozhatnak, ami olykor allergiás rohammá, ödémás szemdagadássá is fajulhat.

Mielőtt időpontot foglalunk egy méregdrága műszempilla építő szalonba érdemes megnézni, hogy milyen veszélyekkel járhat. Ha még soha nem viseltünk szálas 3D szempillát, akkor a felhelyezés előtt mindenképpen ajánlott elvégeztetni egy széles spektrumú allergia tesztet, hogy mindenképpen a időben kiderülhessen ki, ha esetleg allergiásak vagyunk valamely összetevőre.

Az allergia és az irritáció egyik leggyakoribb jele az a vörös duzzadt ödémás szem. Ez akár a pillák felhelyezése után már pár órával is jelentkezhet. A duzzanat mellett a szemhéj is kisebesedhet. Ebben az esetben minél rövidebb időn belül meg kell szabadulnunk a panasz okozótól, sőt a legtöbb esetben akár orvos által felírt gyógyszerekre, szemcseppekre is szükségünk lehet.

Mások arról panaszkodnak, hogy pilláik letörnek, kihullnak, sőt vannak, akik alvás közben is csak olyan pozícióban érzik jól magukat az ágyban, amik elősegítik a pillák letörését.

Ezek az esetek főként azért is nagyon veszélyesek, mert ilyenkor a saját szempilla is megsérül.

Vannak, akik egy elrontott műszempilla után csak hosszú hónapok múlva kapják vissza a saját szempilláikat.

Sajnos ezzel a kellemetlen allergiás reakcióval nagyon sok nőnek szembe kellett már néznie. Annak az érdekében, hogy semmiképpen se kelljen átélni ezeket vagy ehhez hasonló borzalmakat a szálas szempilla építése előtt az allergia teszt mellett érdemes egy ragasztó tesztet is csinálni. Ha a nyak vagy a fül mögötti bőrterület bőrpírral reagál a ragasztóra, akkor egyértelmű, hogy a szemünket is irritálni fogja akár még a hipoallergén ragasztó is. Csak kevesen tudják, de ezeknek a ragasztóknak is magas latex tartalma van, ami súlyos allergiás rohamokat okoz.

Jogos a kérdés, hogy mégis mit tegyünk akkor, ha érzékeny szemünk nem viseli jól a 3D pillákat, de mi mégis dögös szemeket akarunk? A legjobb megoldás a soros műszempilla, amit otthon is pillanatok alatt fel tudunk tenni. De ha nem akarunk ezzel bajlódni, egy minőségi szempillaspirál is csodákra lehet képes, és sokkal kevesebbe is kerül.