Károly hercegnek nagy tervei vannak arra az esetre, ha majd ő lesz a király. Azt szeretné, hogy az átlagembereknek is lehetősége legyen arra, hogy ellátogathassanak a királyi palotákba. A királyi rezidenciák egy része az év bizonyos szakaszaiban eddig is nyilvános volt, legalábbis a koronavírus-járvány kitörése előtt. A trónörökös most azt szeretné, hogy több királyi palotát is megnyissanak és ne csak az év bizonyos szakaszaiban - írja a Sky News.

A Buckingham-palota és kertjei azon terek közé tartoznak, amelyek akár egész évben megnyílhatnak, amikor Károly herceg király lesz, beleértve azt is, amikor az uralkodó a palotában tartózkodik. Áprilisban már tettek egy próbát: a Royal Collection Trust árusított jegyeket a Buckingham-palota gyepén található piknikre, azonban akkora volt a kereslet, hogy ideiglenesen leállították a foglalási lehetőséget. A Buckingham Palota állami szobái általában minden nyáron megnyílnak és tematikus kiállítással várják az érdeklődőket.

Károly herceg, akiről fia, Harry nemrég azt állította, hogy apaként megbukott a szemében, lehet, hogy ezzel az akcióval akarja helyreállítani népszerűségét.