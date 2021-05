Dér Heni egy étteremben készült fotót osztott meg követőivel, a nép haragja pedig rögtön rázúdult, ugyanis sokan azt nehezményezték, miért megy étterembe, mikor alig egy hete szült.Sokan úgy gondolják, egyáltalán nem elfogadható, hogy elszökik otthonról, néhány napos kisfia mellől, bár a fotóból ítélve cseppet sem vagyunk biztosak abban, hogy a kép Bendegúz születése után készült.

„A fiadat ott ringatod magad mellett vagy egy hét után már le is passzoltad a rokonoknak?" – vonta kérdőre az egyik követője, egy másik pedig még ennél is keményebb véleményt alkotott:

„Akárhogy is számolom nem telt el egy hét a szülésed óta és már étterembe járkálsz? Ki van az újszülött babával? Gratula a hozzáállásodhoz, már most. Eddig ment a házhoz rendelés, most is mehetett volna. Nem, nem vagyok irigy, én voltam olyan szar anya, meg feleség, hogy még a császár után is főztem stb. És nem, nem volt segítségem, bár lehetett volna. De a gyereket nem másoknak szüljük"

A negatív hozzászólók mellett van, aki úgy véli, egy 3-4 napos babával is el lehet menni bárhova, és akad, aki azt találgatta, vajon a fotó Bendegúz születése előtt, vagy után készült. Curtis gyermekének édesanyja, Kriszti ezt írta a fotó alá:

"Egyél csak egyel csak anyukám, amennyi jól esik"