Détár Enikő túl van a koronavírus elleni védőoltáson. Elárulta, hogy lánya Gigi is szerepet játszott abban, hogy beadatta a covid elleni vakcinát.

"A lányom, Gigi győzött meg, hogy éljek a vakcina nyújtotta lehetőséggel, és nagyon örülök, hogy így döntöttem. Az én hivatásomhoz egyébként is elengedhetetlen, hogy védett legyek a vírussal szemben, mondhatni, az oltás létszükség számomra.A családban és a baráti körömben is megoszlanak a vélemények és bár mindenkit csendben biztatok az oltásra, úgy vélem, vitatkozni nem szabad senkivel. A legtöbb szakember ugyanazon az állásponton van azzal kapcsolatban, hogy az oltás ad egy bizonyos, igen nagyfokú védettséget a fertőzés ellen. Ha el is kapja az ember a vírust, az nem lesz olyan durva lefolyású, mint vakcina nélkül" - nyilatkozta a Metropolnak a színésznő.

Enikő nagyon boldog, mivel nemsokára újra színpadon állhat.

"Ezerrel próbálok. Most jöttem a Turay Ida Színházban, ahol Pásztor Erzsivel próbáljuk a Fergeteges látogatás című darabot, aminek decemberben lett volna a bemutatója, de a vírushelyzet miatt el kellett halasztanunk. Emellett Sztárek Andrea rendezésében folynak a Térden állva jövök hozzád című darab előkészületei. Zajlik az élet és bár lassan itt az évad vége, bízom benne, hogy szeptembertől már teljes mértékben visszatérhet az életünk a rendes kerékvágásba, és a színházi előadások megtartásának sem lesz akadálya" - árulta el.