Som-Balogh Edina és családja Zalakaroson pihentek az elmúlt napokban, a kiruccanásról készült fotók egy részét a színésznő közösségi oldalán is közzétette, azonban akadt, aki kedves hozzászólás helyett a színésznő külsejét kritizálta.

Som-Balogh Edina családi fotói alatt a legtöbb kommentelő arról ír, milyen gyönyörű család az övéké, akadt azonban olyan hozzászóló is, aki a színésznő külsejét kritizálta, és ezt írta:

"Tönkretetted a szép arcodat. Felismerhetetlen vagy több fotón. Kár, hogy ilyen koran hozzá nyúltak az arcodhoz"

Som-Balogh Edina nem hagyta szó nélkül a hölgy szavait, és így reagált a vádakra:

Őszintén fogalmam sincs mivel! Biztosan úgy kéne kinéznem mint 10 évvel ezelőtt. Komolyan sértő a feltételezés is! Még soha semmilyen beavatkozásom nem volt. További szép napot!

Nem csak a színésznő, de férje is igazságtalannak, és méltatlannak érezte a hölgy hozzászólását, és rögtön szerelme védelmére sietett.

"Hadd nyugtassam meg, így talán fog tudni éjszaka aludni: nem csak Edina, de én is a természetesség hívei vagyunk, úgyhogy mindketten viszolygunk mindentől, ami művi, úgyhogy ki kell ábrándítsam, minden sejtünk tetőtől talpig eredeti, gyári állapotú. Feltételezem, Ön túl sokat foglalkozik ezzel a témával, ezért látja bele olyan személyekbe is a nem létező beavatkozást, akiktől a lehető legtávolabb van, hogy ezt tegye magával. Ha meg nem így van, az pusztán egyszerű rosszindulaton alapuló rossz szokás, amelyre a lehetőség tanította Önt, hogy véleményt alkosson kéretlenül is, de sajnos nem sikerült ezzel a lehetőséggel színvonalasan élnie."

-írta Som Krisztián.