Lionel MessiA világ legjobban fizetett focistája jelenleg Messi, évi 111 millió dolláros vagyonával. Az FC Barcelona sokat köszönhet a sztárjátékosának,ezért busásan meg is fizetik őt, évi 84 millió dollárt kap a klubtól. Ám emellett jelentős bevétele van a reklámszerződéseiből is. Többek között az Adidas-szal kötött életre szóló megállapodást.

Messi így természetesen luxuskörülmények között tengeti mindennapjait, ha éppen nem a pályán rúgja a bőrt. Spanyol villája a tengerre néz, és repülési korlátozást vezettek be felette, így teljes a nyugalom. Messinek itt saját focipályája van, a kertben úszómedence, játszótér található, illetve egy fedett tornaterme is van. Egy sztárfocistának luxusautó is dukál, a legdrágább darabja egy Pagani Zonda Roadster, de több Maseratija is és egy Ferrarija is parkol a garázsban. Ám nem mindig autóval közeledik a sportoló, ugyanis egy magángép is a birtokában van, amelyben konyha és két fürdőszoba is található.

Cristiano RonaldoA második leggazdagabb focista a világon Cristiano Ronaldo. A portugál válogatott kapitánya 2018-ban szerződött a Juventushoz rekord összegű átigazolással. Évente több mint 61 millió dollárt keres a csapatnál. Ám hatalmas vagyona egy részét ő is a különböző cégekkel történt reklámszerződéseknek köszönheti, a Nike-val például 1 milliárd dollár értékű életre szóló szerződése van.

A pénzt többek között luxusautókba fektette, újabban egy Lamborghini Aventadorral közlekedik, de többek között egy Rolls Royce és egy Ferrari boldog tulajdonosa is, illetve a legdrágább darabja egy Bugatti Centodieci. Összesen 20 luxusautója van, valósággal gyűjti azokat. Madridi luxuslakásában található egy fedett és egy szabadtéri medence, játszószoba a gyerekeknek és saját edzőterem. De büszkélkedhet egy 160 ezer dollárt érő Jacob and Co. karórával is, illetve egy róla formázott viaszszoborral, amiért 30 ezer dollárt fizetett. Mivel sokat kell ingáznia, természetesen neki is szüksége volt egy magángépre. De ha vízre szállni van kedve, akkor ott az ötkabinos luxusjachtja is.

Gareth BaleA Real Madrid játékosa 34,6 millió dolláros éves bevétellel büszkélkedhet. Noha a csapata a hírek szerint idén a járvány miatt csökkentett a fizetéséből, azért nincs oka aggodalomra, a walesi válogatott labdarúgó az Adidas-szal kötött szerződésének is szép summát köszönhet, ezenkívül neki is több reklámbevétele van. Madridban egy majdnem 8 millió dollárt érő luxuslakást tudhat a magáénak, amiben négy hálószoba, hat garázs, medence és edzőterem is található. Persze ő sem veti meg a luxusautókat, egy Ferrari GTC4Lusso a kedvenc darabja. A sztárfocista ezenkívül előszeretettel hódol kedvenc hobbijának, a golfozásnak saját pályáján.

Paul PogbaA Manchester United játékosa anno pincérkedéssel kereste a kenyerét, ma már egyáltalán nem panaszkodhat az anyagiak miatt, évi 21,2 millió dolláros bevételnél tart jelenleg. A klubtól kapott fizetése mellett az Adidas kiemelt nagykövete, így tőlük is hatalmas összegeket zsebel be.

Pogba nem titkolja, hogy fényűző életet él, imádja a dizájnerdarabokat, és természetesen ő sem veti meg a luxusautókat. A Mercedes-Benz GLS, egy Audi RS6 és a Lamborghini Aventador mellett kedvenc darabja egy Rolls-Royce Wraith, ezzel ünnepelte 2018-as vb győzelmét. Nem rég Miamiban vásárolt egy luxuslakást David Beckhamék szomszédságában. Ahová ha szeretne érkezhet helikopterrel is, ugyanis a tetőn „leparkolhatja" azt.