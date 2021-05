MC Hawer két éve még boldogan mutatta be párját a nyilvánosságnak, olyan komolyra fordult a kapcsolatuk, hogy gyűrűt is húzott a 33 évvel fiatalabb lány ujjára. Ami azonban az elején nem okozott problémát, a végén mégis ellentéteket szült: a hatalmas korkülönbséggel is baj volt, de a pandémia miatti bizonytalanság is rányomta a bélyegét a kapcsolatukra.

"Nagyon kihűlt. Ez a kapcsolat, ez kihűlt" - mondta a Ténykenek MC Hawer barátnője.

"Ez a bizonytalanság teljes mértékben agyonnyom, mert nem tudom, hogy mit csináljak, mit tudnék pluszban csinálni, hogy legyek egy ilyen gyönyörű nő mellett igazán férfi" - mondta MC Hawer, akit új szakmája kihúzott a bajból, de emiatt nem maradt ideje Fannira. Ha viszont a munka nem lett volna, valószínűleg alkoholba folytotta volna bánatát. Nagyon sokszor volt, hogy megfordult a fejemben, hogy most legszívesebben leinnám magam a sárga földig" - mondta.

"Olyan, mintha lakótársak lennénk. Kerülgetjük egymást, se puszi, se ölelés nincsen köztünk. Annyi, hogy még tudunk egymáshoz normálisan szólni. Nagyon eltávolodtunk egymástól, nincsenek közös témáink" - mondta Fanni.