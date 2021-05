Ha végre itt a nyár és meleg az idő, az ember strandra jár... De nemcsak strandra, hanem jó esetben nyaralni is. Bár még nem indult be a szezon – a pandémiának köszönhetően sem -, egyre többen bíznak abban, hogy idén sem marad el a nyaralás.

Ha pedig nyaralás, akkor bizony szállást kell foglalni. Méghozzá gyorsan, mert az előző év tapasztalataiból kiindulva, amint a korlátozások lazulnak, mindenki ráveti magát a szállásfoglaló oldalakra. Igen ám, de milyen típusú szállást keressünk?

Hostel

A hostel leginkább a fiatalabbak és főleg a hátizsákos utazók számára ajánlott szállástípus vagy azoké, akiket nem zavar, ha idegenekkel kell osztozniuk a szobájukon. Itt ugyanis többedmagunkkal használjuk a hálót, a fürdőt és ha van, akkor a konyhát és a többi helyiséget is. Kicsit olyan, mint egy kollégium, így privát térre senki ne számítson. Van helyette viszont közösségi élmény és az ára is nagyon kedvező, ezért inkább a diákok és huszonéves, kalandokra vágyó generáció körében kedvelt.

Motel

A motelról általában a horrorfilmek jutnak az eszünkbe, valamint az, hogy lepukkant, útszéli és olyan brrrrrr... Ami ebből nagyjából igaz, az az "útszéli", ugyanis a motel a „motor tourist hotel" rövidítése és eredetileg olyan szállástípust jelölt, amely kifejezetten a főútvonalak mentén helyezkedik el. Az alapelgondolás legalábbis ez volt anno, amikor 1913-ban megépült az első ilyen szállás Amerikában. Akkor persze még sokan utaztak autóval, motorral és szükség is volt olyan létesítményekre, amelyekben megpihenhettek a fáradt vándorok. Mivel az átutazók nagyrészt csak egyetlen éjszakát maradtak - hiszen másnap mentek tovább -, ezekben a létesítményekben sokkal alacsonyabb színvonalú szolgáltatás várt rájuk, mint egy hotelban, viszont jóval kedvezőbb díjszabás mellett.

Mára sokat változott a motelek jellege – megjelentek az üdülőmotelek, elővárosi, városi motelek -, de az még mindig igaz rájuk, hogy a szolgáltatások és szobák is jóval egyszerűbbek, mint a hotelekben.

Apartman

Az apartman eredetileg olyan lakosztály volt, amelyet gazdag felszereltség és igényes berendezés jellemzett. Ma már inkább olyan szállástípust jelöl, amely méretesebb mint egy átlag szállodai szoba – akár több helyiséggel is rendelkezik –, jóval nagyobb önállóságot biztosít a lakói számára – például van benne konyha -, viszont kevésbé luxus érzetű, hiszen a vendégnek nincsen olyan kiszolgálásban része, mint egy hotelban.

Az apartmanokban általában a vendég maga főz, takarítás hetente egyszer van és akad olyan típus is, ahova még a törölközőket, ágyneműket is nekünk kell vinnünk.

Ugyanakkor egy tágasabb apartman nagyobb kényelmet biztosít a családoknak, de az olyan baráti társaságoknak is, akik egy fedél alatt szeretnének kikapcsolódni. Az apartman lehet:

Stúdió apartman: Jellemzője, hogy kis alapterületű és egy légtérben található minden (nappali, háló, előszoba, konyha), kivéve a fürdőt.

Többszobás apartman: Jellemzője, hogy legalább hét helyiségből áll, de lehet akár két vagy három hálószobás is. Itt kényelmesen elférnek a családok vagy a baráti társaságok, sokszor két fürdő is tartozik hozzájuk.

aparthotel: Ez a típus az apartman és a hotel találkozása. Különféle nagyságú apartmanok találhatóak benne, viszont olyan szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, amelyek inkább a szállodákra jellemzőek pl: közös medence, étterem, ellátás, bár stb.

Hotel

A hotelt, mint szállástípust, nem hiszem, hogy bárkinek nagyon be kéne mutatni. A szállodákat a minőségük, az általuk nyújtott szolgáltatás színvonala és a felszereltségük alapján osztályozzák. A hotelek minősítésénél hivatalosan az 1 csillag a legalacsonyabb, az 5 pedig a legmagasabb - nem hivatalosan azonban létezik hétcsillagos szálloda is.

Boutique hotel

Az egyik legújabb szállástípus a boutique hotel, amely leginkább abban különbözik a nagy szállodáktól, hogy egyedi a stílusa. Sok esetbe egy-egy témára épül az egész hotel és ez köszön vissza - különböző formákban - a szobák berendezésénél valamint a közös helyiségekben is. Például kerékpár, festészet, történelmi korok stb. A boutique hotelek általában kisebb kapacitással rendelkeznek, ennek köszönhetően nem csupán az egyediséget könnyebb elérniük, de a vendégek és a személyzet között is sokkal közvetlenebb a kapcsolat, mint a nagyobb szállodáknál.