Így volt ezzel Somogyi Dóra is, amikor kiderült, hogy inzulinrzisztenciája van. Ekkor még főzni sem különösebben tudott, de aztán megtanulta elkészíteni a kedvenc ételeit és édességeit, ma pedig már egy blogot is vezet, hogy másoknak is tudjon ebben segíteni. Minderről a TV2 Több mint testŐr műsorában beszélt.