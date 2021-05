A Dancing with the Stars nyertese, Hegyes Berci élete besűrűsödött, mióta megnyerte a TV2 táncversenyét. A Life.hu-nak most elmondta, mi mindennel foglalkozik azóta, milyen kapcsolatban vált el táncpartnerőtől, Gelencsér Timitől, illetve vállalna-e szerepet a Dancing következő évadában.

A többszörös magyar bajnok élete sok mindenben megváltozott a műsor óta. Mint mondta, amellett, hogy rendszeresen felismerik az utcán, vagy a bevásárlóközpontokban, a táncoktatásban is még sikeresebb lett.

"Mint ahogy a műsor előtt, úgy Dancing with the Stars után is életem része maradt a táncoktatás, viszont a műsor sikerének köszönhetően még többet tanítok, hiszen rengetegen megkeresnek olyanok, akik ambíciót éreznek magukban a tánctanulás területén" - árulta el Hegyes Berci, aki azt is hozzátette, élvezi a táncoktatást, de jelenleg a versenyzés nem motiválja.

A műsor során számtalan alkalommal volt olvasható, hogy táncpartnerével, Gelencsér Timivel összeboronálják őket, amit a páros sosem erősített meg. "Kicsit terhes és a végén már kínos is volt, hogy Timivel megpróbálták ránk húzni a szerelmes vonalat. Mi Gelencsér Timivel akkor is és most is nagyon jó, baráti kapcsolatot ápolunk, rendszeresen beszélünk, de ez nem szerelem, hanem barátság" - mondta Berci.

Bár hiába az óriási hajtás, és a napi 5 órás próba, Hegyes Berci azonnal igent mondana a Dancing with the Stars második szériájának felkérésére, akár a zsűri asztallal is kacérkodna. "Nem lenne rossz a zsűri munkájában részt venni, bár ez nekem még biztosan nem adatik meg. Nagyon örülnék, ha megint bekerülhetnék a műsorba, hiszen ez egy nagyon színvonalas show volt. Nem izgatna annyira az eredmény, ugyanolyan motívált lennék, de a lelkemnek már megnyugvás az, hogy nyertem egyszer, ezzel az eredménnyel teljesen elégedett vagyok. Ha hívnak, igent mondok." - zárta az interjút a martfűi táncművész.