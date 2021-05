A Zámbó család minden tagja a 95 éves Anna néniért aggódik, hiszen egy kockázatos műtéten esett át, ami után ráadásul vérátömlesztésre is szüksége volt.

A kórház engedélyt adott Jimmy nővérének, Mariettának, ezért ő minden nap meglátogathatja édesanyját, a család többi tagja pedig telefonon tartja vele a kapcsolatot – írta a Blikk.

„Megkapta a csípőprotézist, ami egy nagy műtét volt, ráadásul másodszor, de szerencsére már jobban van, ez viszont a vérátömlesztésnek köszönhető, ami pár napja volt. Sajnos, az operáció után romlott a vérképe, ezért muszáj volt neki vért adni. A pacemakere és a szíve miatt vérhígítót szed, amivel a műtét miatt le kellett állni. Izgultunk és aggódtunk érte, de a dokik arra számítottak, hogy a vérátömlesztés segít és úgy tűnik, így is lett. Ha minden jól megy, talán jövő héten hazaengedik. Marietta addig is jár be hozzá ebédelni, én meg folyton hívom telefonon." – árulta el Tihamér.