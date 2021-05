"Egészen meglepő és még annál is meghatóbb dolog történt velem az előbb. Autóval mentem, pirosnál megáll mellettem egy úr, lehúzza az ablakot, megszólított, bemutatkozott majd BOCSÁNATOT kért egy komment miatt, amit az oldalamra írt. Megköszöntem és mosolyogva tovább hajtottunk. Egyrészt visszaadta a hitem abban, hogy igenis kell használni a közösségi média adta lehetőségeket, bele kell állni vitákba, de sose szabad elfelejteni, hogy a másik oldalon nem egy rossz ember ül, hanem csak valaki, aki nem ért egyet. Egyszerű út lenne elküldeni mindenkit a melegebb éghajlatra, de most úgy tűnik a nehezebb út is járható. Köszönöm a gesztust!" - számolt be Peti az őt ért örömről a követőinek.