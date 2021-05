A világhírű zenész, Leslie Mandoki három gyermek édesapja, kalandos életébe pedig mindig helyet kapott családja is.

Számomra mindig a gyerekek voltak a legfontosabbak és mindig mindent elkövetek azért, hogy egy tisztességes jó apa legyek. Mély meggyőződésem volt mindig is, hogy egy gyereknek éppen úgy szüksége van egy édesapára, mint egy édesanyára. Ennek fényében az én gyerekeim ott voltak velem a stúdióban a keverőpult alatt egy mózeskosárban. Amikor a Disney stúdióban dolgoztam Los Angelesben, a srácaim a Neverland birtokon játszottak Michael Jacksonnál. Egyszerűen belenőttek abba, hogy mindenfelé világsztárok vették őket körül. Amikor a fiam született, Lionel Richiemutatta meg, hogyan kell pelenkázni, mert hogy szerinte egy fiút másképpen kell, mint egy lányt. Aztán amikor végleg letelepedtünk a Starnbergi-tó partján jó 27 éve, kenuval vittem őket óvodába, vagy iskolába - kezdte A Ripost7-nek a zenész.

"Ma már mindhárman felnőtt, kiforrott egyéniségek és csodálatos művészemberek lettek. A nagylányom egy rendkívül tehetséges és megérdemelten sikeres híres színésznő. A kislányom zenész-dalszerző, akit a Soulmates világsztár tagjai – ugyanúgy, mint én – kimagasló tehetségnek tartanak. Ő a legutóbbi albumunkon és az online koncerten is közreműködik. A fiam is zenél, de ő több mindent csinál, többek között kiváló zenei producer is. Amellett, hogy a Wings of Freedom koncertjeink producere, az 1956-ról és a magyar szabadságvágyról szóló dokumentumfilmet és könyvet is kettesben készítettük. Rettentő büszke vagyok rájuk, ahogy arra is, hogy mindhárman egészen folyékonyan beszélnek magyarul."