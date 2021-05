Barta Sylvia, akit rendkívül megvislet a koronavírus-fertőzés , férjével és gyermekei apjával 21 éve ismerkedett meg. Most megoswztotta, miként is történt a nagy találkozás.

Az időjós a Ripostnak mesélte el férjével való megismerkedésének történetét:

Amikor a Városligetbe jövök, mindig eszembe jut, hogy a férjemmel itt ismerkedtünk meg először. Akkor is a TV2-ben dolgoztam, és motorral jártam munkába, mert jó idő volt. Az egyik barátom, akivel rendszeresen motoroztunk, mondta, hogy a Vajdahunyad várában van egy nagyon klassz autó bemutató, ugorjunk oda és nézzük meg munka után. Gondoltam, miért is ne?! Így hát odamotoroztunk... Már messziről láttam, hogy hatalmas lámpákkal van megvilágítva, kordonokkal körbevéve. Rádöbbentünk, hogy igazából egy nagyon elegáns fogadásba csöppentünk bele, bedübörögtünk a nagy Harley-kkal, nagy feltűnést keltve. Leállítottuk a motort, elkezdtünk vetkőzni, mert bőrszerkóban voltunk: levettük a bukósisakot, kesztyű.

Akkoriban Barta Sylvia nagyon sok levelet kapott hódolóktól, akik mindenáron szerettek volna vele megismerkedni, nem volt ez másként azon a bizonyos napon sem: "Szinte elleptek, nagyon sokan jöttek oda hozzám, hogy bemutatkozzanak."