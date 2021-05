A kisebb gyerkőcök, akik még csupán ismerkednek anyanyelvük hangjaival, élvezettel fogják hallgatni, ahogy anya felolvas neki belőle részeket, hiszen nyelvezete a fordításnak is köszönhetően csodás. A picit nagyobbak már a történetet is érteni fogják, de ők még csupán egy mesét látnak benne. A nagyobbak már maguk forgathatják, egy-egy fejezetnél meg-megállva, és elgondolkodva rajta. A kamaszok is bátran elővehetik, hiszen A kis herceg, bár 1943-ban került először kiadásra, kortalan, ahogy szeretete sem fog sohase kimenni a „divatból". A felnőttek számára pedig maga a felüdülés, egy olyan világban való elmerülés, melynek tanításai örökérvényűek.

A felszín mögötti igazságok, a bölcsek elismerése, a kíváncsiság határtalansága, és az emberi természet furcsa sokasága... ezek mind megjelennek a regényben, de olyan álomszerű képekben, melyek lehetetlensége adja az igazi esszenciáját.

A kis hercegben minden szimbólum, miközben csodás elképzelni, hogy léteznek azok a furcsa aprócska bolygók, melyek mindegyikén tanult valamit a kis herceg, hogy a róka nem ravasz, hanem igazi bölcs, hogy egy rózsa gondozása és megértése elvezethet az igaz szeretet, szerelem megismeréséhez, hogy a felnőttek is visszatalálhatnak ahhoz a tiszta lelkű gondolkodáshoz, ami olyan csodássá teszi a gyermekkort.

A kis herceg legszebb tanításai

„Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint máson. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy."

A róka és a kis herceg, avagy a barátság

"Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz, meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs rám. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is az egyetlen leszek számodra..."



"Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból."

"Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz."



„Aki hagyja, hogy megszelídítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele..."

A rózsa és a kis herceg, avagy a szerelem

„Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám."

„Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat."

"A legrosszabb, amikor fájdalmat látsz egy olyan ember szemében, aki a világot jelenti a számodra."