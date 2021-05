Diéta ide vagy oda, Tina egyetlen dologról nem mond le: ha öröm vagy bánat éri, egy falat füstölt kolbászt néha engedélyez magának. Annyira imádja, hogy a születésnapi virág helyett 100 szál kolbásznak talán még jobban is örülne.

Cukor és fehér liszt nélkül telnek a mindennapjai az Emilio famíliának az utóbbi hónapokban. Bár Tina és Emilio szinte minden fajta ételt elkészítenek a családnak, ők maximum csak egy-egy falatot esznek a finomságokból. Így leginkább csak a szemüket szokták legeltetni, különösen akkor, amikor a rajongók által, a közösségi oldalukra feltöltött ételfotókat csodálják.

„A mai napig özönlenek hozzánk kommentbe az étel- és receptajánlások, kajafotókkal. Ilyenkor mindig el szoktunk kicsit nosztalgiázni, hogy mennyire szeretjük a beküldött ételt. Sajnos a legtöbbjük nem alakbarát, de azzal, hogy megnézzük az ételfotókat és beszélünk róluk, legalább nem hízunk" – mondta Emilio, akinek felesége nagyon megörült az egyik hidegtál fotóját látva. Azon ugyanis Tina egyik nagy kedvence, a füstölt kolbász is megtalálható volt.

„Az a helyzet, hogy a füstölt kolbásznak fontos szerepe van a családunk életében. Nem véletlenül került a műsor főcímébe is egy olyan jelenet, ahol Emilio harapja a kolbászt, de a kutyánk, Ramszesz is elcsen egy darabot belőle. Életmódváltás ide vagy oda, füstölt kolbásznak mindig kell itthon lennie!" – vallotta be Tina, aki nem hajlandó lemondani erről a csemegéről.

„Nálunk ez alapvető fontosságú, legalább annyira, mint a víz. Ha nincs itthon füstölt kolbász, kiborítom Emiliot. Legalábbis ő ezt mondja, de tény, hogy nehezen viselem, ha nincs itthon kolbász és nem dézsmálhatok néha belőle. 25 éve Ilonka nénihez járok füstölt kolbászért, nálam az ő terméke az etalon. Ha bánatos vagyok vagy öröm ér, néha letörök belőle egy kis darabot és megeszem. Máris minden még jobb lesz tőle!" – mondta Tina,

Éppen ezért Emilio megfogadta, felesége következő születésnapjára nem virág-, hanem kolbász csokorral készül.

„Tinát mindig meglepem a születésnapjára egy nagy csokor virággal, aminek nagyon szokott örülni. Most azonban rákérdeztem, hogy 100 szál kolbásznak jobban örülne-e és azonnal rávágta, hogy igen! Ahogy ő mondta, a virág elhervad, a kolbász viszont kitart a hűtőben. Így lehet, hogy legközelebb egy 'kolbászcsokorra' lepem meg, virágok helyett" – mondta az énekes.