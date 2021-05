Május 27-től látható az HBO-n a Jóbarátok: Újra együtt, amelyben az összes színész közösen idézi fel a forgatás élményeit. Nincs olyan, aki ne akarná ezt látni, bizonyára így van ezzel a Margaret Island is.

A zenekar ennek apropójából úgy döntött, hogy feldolgozza a sorozat híres slágerét, az I'll Be There For You című slágert. Ehhez pedig egy videoklipet is forgattak, amelyből természetesen nem hiányozhatott a barna kanapé és a szökőkút.