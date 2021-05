"A nővérem kicsi kora óta készül az anyaságra" - mondta Vajna Timi húga. Vele is szinte anyaként bánt, mivel 12 év közöttük a korkülönbség. Szerinte az anyai ösztönök azóta is tombolnak benne, és a házassága alatt már nagyon szeretett volna anyává válni. "Túl sok volt a rizikó Andy betegségei miatt. Keresték a megoldást, aztán késő lett, és jött a tragédia. Most viszont Zoli mellett mi sem értjük, mire vár még" - mondta a Story Magazinnak Palácsik Lilla. Azt is elárulta, az egész család örül annak, hogy Timi és Zoli egymásra találtak. "Zoli kedves, ragaszkodó, és készen állna mindenre, de a nővérem egyet előre lép, majd kettőt hátra" - mondta.