A 82-szeres PGA Tour-győztes Tiger Woods először mesélt arról, hogyan érzi magát súlyos autóbalesete után . Elmondása szerint, korábban ilyen fájdalommal nem küzdött, mint most.

Tiger Woods februárban szenvedett súlyos autóbalesetet, jobb alsó lábszárán keletkezett nyílt törés, valamint a lábfején és a bokáján keletkezett sérülések után megműtötték, jelenleg pedig otthon lábadozik.

"Ez most egy teljesen másik probléma. Már jól értek a rehabilitációhoz a korábbi sérüléseim miatt, de ez fájdalmasabb, mint bármi, amit korábban átéltem. Minden nap végzem a rutinmunkákat, most az első számú céljaimra koncentrálok, hogy segítség nélkül tudja lábra állni. Persze, egyszer jó lenne a golfhoz is visszatérni" - nyilatkozta a sportoló a Golf Digest című lapnak.