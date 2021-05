Egy világ imádta a 1993-as Dennis, a komisz című filmet, de a rosszcsont kisfiú csínytevésein a mai napig jókat nevetünk. A tündéri szöszi színész arcát akkoriban mindenki ismerte, népszerűsége már-már Macaulay Culkinéval is felvette a versenyt. Ám míg a Reszkessetek betörők sztárjának életútját a mai napig nyomon kísérjük, addig a Dennist alakító Mason Gamble teljesen eltűnt a szemünk elől.

A gyerekszínész a hatalmas siker után természetesen még sokáig próbálkozott a filmvilágban, és kapott is jó néhány szerepet. Ám egyik filmjéről sem hallhattunk, nem csoda, hiszen egyik sem futott úgy be, mint a Dennis, a komisz. Így a 2010-ben a Golf in the Kingdom című film után a sztár úgy döntött, befejezi színészi karrierjét.

A magánélete azonban szerencsésebben alakult, 2017-ben feleségül vette szerelmét, két évre pedig egy kislányuk született.

