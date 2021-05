Tóth Vera nemcsak a testén, de a lelkén is sokat dolgozott az elmúlt években. Egyrészt azért, hogy szeresse magát, másrészt azért, hogy nem vegye megára a bántó megjegyzéseket. Ez azonban ennyi év után is nagyon nehéz, hiszen mindig talál hibát az, aki keres. Miután lefogyott, azért, most pedig ismét arról szól rengeteg komment, hogy ismét meghízott. Ennek hatására osztotta meg gondolatait vera arról, jobban kellene figyelniünk a szavainkra, nem szabadna megbántanunk másokat.

"A body shaming, vagyis a »test megszégyenítés«, napjaink egyik legfelkapottabb témája. Ugye, milyen jó ötletnek tűnik sokszor, mások testi hibáját kiemelni egy nagy társasági összejövetelen, családi eseményen, viccesnek tűnni azzal, hogy folyamatosan azt a testrészt cikizzük, ami problémás és rendszerint röhögünk mind, akik ott vagyunk, még az is, akiről szó van? Vagy a kommentfolyamban látni, hogy bántalmaznak az alakommal kapcsolatban és a végső kielégülés miatt várják azt a fájdalmas reakciót, amit kiválthatnak belőlem? Bizony ez mind-mind megszégyenítés. A tegnapi fotózásom során szépnek és jó nőnek éreztem magam. Évekig azon fáradoztam, azért dolgoztam terápiás körülmények között, vagy éppen magányosan, magamba merülve, hogy ne bántsam magam a testem miatt, hogy legyek magammal gyengéd és a különböző hamis érzeteket, kényszerképzeteket elhagyhassam végre. Nehezebb volt, mint gondoltam, mert a bántásokat nem akkor kaptam, amikor 50 kilóval többet mutatott a mérleg, hanem azóta, mióta ennyivel kevesebb vagyok. Én lettem bizonyos emberek mumusa, a szemét, aki amióta lefogyott, nem lehet már ön-ideologizálás és önnyugtatás tárgya. Tegnap óta százával kaptam a megjegyzéseket, hogy megint milyen kövér vagyok, hogy hol a fogyás? Még ha híztam is volna, akkor is büszke lennék magamra az elért eredményeimért, de nem hazudok, baromira megérintettek a bántó szavak. Ezt csak azért írom le, mert hiába a hosszú önismereti út, a sebek begyógyulása, szenzítívek vagyunk, félelmeink vannak, sok a kudarc élmény a testünkkel kapcsolatban, hiába fogytunk le olyan sokan. Egy ilyen megjegyzés visszaránthat egy olyan állapotba, amibe már nem szeretnénk kerülni.. Ennyire egyszerű egy embert megsebezni, ezért mondom, ha nem gondolsz bele ebbe, akkor légyszíves egy kicsit próbáld meg, mert sérüléseket okozol másnak, de tudom, hogy nem mindig ez a cél. Kis odafigyeléssel elkerülhető az, hogy egy lelkileg megnyomorított társadalmat neveljünk a kijelentéseinkkel. Ha pedig mégis ez tesz boldoggá, ajánlom, hogy te is tölts el magaddal egy kis időt, vajon miért szerez ez neked örömet? Szerintem nem én vagyok az oka a fájdalmadnak.."