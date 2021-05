Az egész hétre rányomja bélyegét a hold csökkenése. Javallott messzire elkerülni a kapkodást, a sietséget, az elhamarkodott döntéseket. Tulajdonképpen kergethetünk mindenféle különleges élvezetet, de érdemes inkább a kevesebb több elve alapján haladni és dönteni – bármiről is legyen szó. Többször is lenullázzuk az energiánkat, itt-ott akár a kedvetlenség is felütheti a fejét, s akár egy-egy komolyabb vita is kirobbanhat. Újholdat csak június 10-én köszönthetünk, így addig is okosan kell bánni azzal, amit már sok munka árán megszereztünk magunknak, aminek már a birtokában vagyunk. A hét végére már érezhetünk némi enyhülést, de a munkanapok során nehezebben haladunk aktuális céljaink felé.