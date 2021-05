Pár nappal ezelőtt mutatték be a Jóbarátok különkiadását, melybe öt rajongót is beválogatttak, köztük Agg Attilát is, aki a Lévai vár előtt azoknak üzent - Ross ikonikus kézjelzésével - akik nem szeretik a sorozatot. A felvidéki férfit másfél évvel ezelőtt keresték meg a szervezők, mivel látták, hogy aktív tagja a legnépszerűbb Jóbarátok facebook-csoportoknak.

Május 27-én reggel kaptam egy emailt a készítőktől, hogy benne leszek a műsorban és kérik, hogy ezt addig tartsam titokban, míg le nem adják az új Jóbarátokat. Ezt a kisvideót tavaly forgattam, nem került be teljes hosszában, de azt mondják az a pár másodperc amit láthattak a nézők igazán viccesre sikerült. Amikor lement az HBO-n, akkor a világ másik feléből, Kínából írt rám Ross – igen, a név nem véletlen – barátom, hogy tényleg engem lát-e vagy káprázik a szeme...én is alig akartam elhinni" - mesélte Attila a hirado.hu-nak, aki igazi vérbeli rajongó, még New Yorkba is ellátogatott a sorozat ikonikus helyszínére. Joey nagy hatással volt rá, Barcelonába is elutazott, ahol kipróbálta Joey „egy hátizsákkal bejártam Nyugat-Európát" csajozós szöveget, ami bejött, de a Tibidabo hegyhez is ellátogatott, ahol szintén összefutott pár Jóbarátok rajongóval.