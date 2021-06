Hetényi Zoltán még mindig a baleset hatása alatt áll, főleg, hogy azóta kap hideget-meleget az internet népétől. Nem javít a helyzeten, hogy a dobos elmondása szerint csupán két korsó sört ivott meg, hisz a vezetésnél zéro tolerancia van. Az Edda dobosa beismeri, hogy hülyeséget csinált és nem szeretne elfutni a felelősség elől, arra viszont ő sem számított, hogy milyen durva támadások érik majd.

Az internetes fórumozók olyanokat írnak, hogy le kellene engem lőni és örökre el kellene venni a jogosítványomat"

- mesélte a Borsnak az előadóművész, akinek tulajdonképpen szerencséje van, hogy a balesetben senki sem sérült meg, hisz ha valakit elüt, akár börtönbe is kerülhetett volna. A véralkoholszint-vizsgálat eredménye nagyban befolyásolhatja majd az eljárás kimenetelét és az is sokat számít majd, hogy vele akarnak-e majd példát statuálni.

Az ügyvédem azt mondta, hogy sokat számít, hogy velem akarnak-e majd példát statuálni, hiszen ismert emberként a figyelem középpontjában vagyok, ezért különösen nem mindegy, hogyan viselkedem. Jobb esetben elvárják, hogy középiskolákban tartsak megelőző előadásokat. Ezt egyébként magamtól is megtenném, hiszen az én esetem is bizonyítja, hogy vezetés előtt fogyasztva sajnos akármilyen csekély mennyiségű alkohol is problémát, rosszabb esetben tragédiát okozhat" – nyilatkozta a rocker.

A lelki terhen kívül a zenésznek továbbra is fizetni kell a totálkárosra tört autója lízingjét, ami havonta 130 ezer forintba kerül majd. A lízingből következik, hogy az autó még nem volt Hetényié, csak akkor lesz az ő tulajdona, ha a teljes összeget kifizette.

Berényi András ügyvéd szerint a rockzenész arra is számíthat, hogy az ittas járművezetés miatt a vezetői engedélyét is elveszik majd.