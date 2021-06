A fitovegyületek olyan biológiailag aktív anyagok, amelyek fiziológiás hatást gyakorolnak az emberi szervezetre. Nem vitaminok, nem ásványi anyagok, hanem olyan molekulák, amelyek a növényekben – gyümölcsökben, zöldségekben, gyógynövényekben - természetesen előfordulnak.

A fitovegyületek hatásai

A fitovegyületek bizonyítottan nagyon erős antioxidánsok, azaz képesek semlegesíteni a sejt- és DNS károsító szabad gyököket. Szabad gyökök élettani körülmények között is keletkeznek, de a mai, modern korban sokkal több az a típusú szabad gyök, amely a környezetünkből vagy az étkezésünk során kerül a szervezetünkbe. Az UV-sugárzás, a vegyszerek, a dohányfüst vagy az elektroszmog például nagyban hozzájárul a kialakulásukhoz. A szabad gyökök pedig olyan kórképek kialakulásában játszanak nagy szerepet, mint a daganatos vagy a különféle gyulladásos megbetegedések. A fitovegyületek antioxidáns tulajdonságai azonban mindezeket a káros hatásokat képesek ellensúlyozni, így csökkenthetik az említett betegségek kialakulásának esélyét.



A fitovegyületek az antioxidáns hatás mellett:

antibakteriális és antivirális tulajdonságokkal is rendelkeznek,

erősítik az immunrendszert,

szabályozzák a koleszterinszintet,

kordában tartják a hormonháztartást,

csökkentik a vérnyomást,

fokozzák a méregtelenítést a májra gyakorolt pozitív hatás révén,

de még a vérrögképződést is gátolják, csökkentve így a stroke és a szívinfarktus lehetőségét.



Néhány fitovegyület és hatásuk

Kvercetin

A kvercetin az almában és a vöröshagymában található flavonoid ( fitovegyületek egyik csoportja), amely erős gyulladásgátló hatással bír, így képes a légzőrendszert és a bőrt érintő allergiás reakciókat enyhíteni, ennek következtében pedig az ekcéma, az asztma és a szénanátha tüneteit is mérsékelheti. De az izomfájdalmakat és az ízületi gyulladásokat is eredményesen csökkenti.



Heszperidin

Ez a bioflavonoidok csoportjába tartozó anyag leginkább a citrusfélék héjában és szivacsos állományukban található meg és a legerősebb antioxidánsok közé tartozik. A C-vitaminnal együtt serkenti a kollagéntermelést, csökkenti a koleszterinszintet és a vérnyomást, így mérsékli a szívbetegségek előfordulásának esélyét is.



Glukozinolátok

A glukozinolátok kéntartalmú fitovegyületek, amelyek nagy mennyiségben vannak jelen a brokkoliban, karfiolban, kelbimbóban és a különféle káposztafélékben. Amellett, hogy remekül kezelik a fekélyeket (pl. gyomorfekély) feltehetően a rák ellen is eredményesen küzdenek.



Tanninok

A tanninok olyan fitovegyületek, amelyek csoportjába beletartoznak a teaflavinok és a tearubigének és amelyek olyan élvezeti cikkekben is megtalálhatóak, mint a fekete tea, a vörösbor vagy a kávé. Ezek az italok tehát nemcsak finomak, hanem mértékkel fogyasztva egészségesek is, mivel tele vannak antioxidánsokkal, ráadásul antimikrobális és gyulladáscsökkentő hatással bírnak.



Érdemes tehát minél több friss zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, mert amellett, hogy finomak, tele vannak vitaminokkal és rostokkal, még fitovegyületeket is tartalmaznak, amelyek kiemelkedően jó hatással lehetnek a szervezetünkre.