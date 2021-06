„Az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy pénzben mit jelent ez a díj. De számomra nem az anyagiak jelentik a boldogságot – csak a biztonságot, ha netán jönne egy betegség. Húsz éve van pacemakerem, amit egy fiatal adjunktus, Merkely Béla ültetett be. Ő azóta professzor, rektor lett, és maga oltott be koronavírus ellen. Jól vagyok. Az otthon töltött másfél év alatt próbáltam kipihenni magam, és el is mondtam az igazgatómnak, Kiss-B. Attilának, aki malomkeréknyi csokorral köszöntött, amikor a nemzet színésze lettem, hogy valószínűleg abbahagyom a játékot. Hozzátette, hogy ha egy-két szerephez kedvem van a repertoáromból, szívesen látnak. Ez nagyon jólesik" – árulja el a lapban a nemzet színésze, aki magánélete részleteiről is szívesen beszámolt a magazin hasábjain.

