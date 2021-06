A környezettudatosság gyakran jár együtt a hosszú távú pénztárcabarát jelzővel. Lehetséges, hogy valaminek a zöld változata elsőre drágának tűnhet, de az idő őt fogja igazolni, hiszen nem kell folyton újravenned, amivel nem csupán pénzt spórolhatsz meg, de még a szeméttermelésben sem veszel akkora mértékben részt.

A villanykörték bizony rendre cserét igényelnek, hiszen élettartamuk véges. Érdemes otthon tartani pár plusz darabot, hogy ne érjen kellemetlen meglepetésként, ha netán este döntene úgy, megadja magát az időnek. Ám nem mindegy, milyet választasz! Az energiatakarékos izzók nem csupán hosszabb ideig bírják, de kevesebb áramot is fogyasztanak: egy 60 wattos hagyományos villanykörtét tökéletesen képes helyettesíteni egy 11 wattos energiatakarékos izzó, ráadásul tízszer hosszabb is az élettartama.

A nejlonzacskókat sok mindenre használhatjuk a háztartásban: szendvicscsomagolás, szemetes kibélelése, bevásárlás, tárolás... stb. Nem is tűnik fel, hogy mennyi pénzt költesz el a boltban havi szinten arra, hogy mindig veszel egy szatyrot, a kukazsákokról nem is beszélve. Pedig ezekre is remek alternatívák léteznek. Válassz olyan szemetes, aminek kivehető a belseje, így nem is kell bele nejlonzacskó, egyszerűen ki tudod üríteni a kukába, majd egy átmosást követően ismét használatra kész. A tízórait, uzsonnát se kell nejlonba tenni, ha van pár textil szalvétád és egy uzsonnás dobozod. Ma már lépten-nyomon lehet venni apróra összehajtható bevásárló táskákat, melyek kényelmesen elférnek a táskában, autóban, így nem fogsz úgy járni, hogy egy hirtelen bevásárlás szatyorvételre késztetne. Az otthoni tárolásra pedig ott vannak a különféle dobozok.

A szalvétákat és papírtörlőket is könnyedén kiválthatod a textil változataikkal, melyeket egyszerűen ki tudod mosni a mosógépben.

Manapság előszeretettel veszünk új dolgokat, ha a régiek már kissé megkoptak, vagy szépséghibásakká váltak, esetleg meg szeretnénk újítani otthonunkat.

Kitört a dohányzóasztal lába? Ahelyett, hogy újat vennél, inkább hozd rendbe: egy asztalos vagy egy barkácsoló barát, ismerős nagy valószínűséggel vissza tudja tenni.

Lekopott a fabútor, foltos a felülete? Csiszold le és fesd át. Ezekhez bármelyik barkácsáruházban könnyedén be tudod szerezni az alapanyagokat, és kifejezetten nagy kézügyességet sem igényel.

Kibolyhosodott a szőnyeg? Fogj egy borotvát és alaposan simítsd végig vele a felületét. Ugyanígy járhatsz el a bútorkárpitok esetében is.

Besárgult a fehér függöny? Talán épp itt az ideje, hogy egy kis lágy színt kapjon: ruhafestékkel pár óra alatt újjá varázsolhatod.

Ez csupán pár példa volt, hogy a másfajta gondolkodás milyen eredményes lehet, ha a környezetvédelemről és a családi kassza védelméről van szó. Ám már ezekből is jól látszik, hogy mennyi mindent tehetsz azért, hogy ne kelljen folyton új dolgokat venned.