A fitt anyuka azt állítja, hogy 20 évesen sokkal elhanyagoltabb volt, mint most, így az, hogy ki mennyi idős, szerinte nem sokat nyom a latba.

"Az első gyermekem születése volt számomra a legnagyobb sokk, fizikailag, mentálisan és érzelmileg is. Kész voltam, és folyton fáradt. Óriási teher volt, a második gyerek aztán 17 hónapra rá született, az is húzós volt, nem csinálnám még egyszer. Onnantól viszont már tök jó volt, minden gyerekkel magabiztosabb és erősebb lettem, és már nem csinál ki úgy az anyaság, mint régen"

– árulta el Jessica, aki 1994-ben szülte meg első gyermekét.

A dögös anyuka Instagram-oldalán rendszeresen oszt meg fotókat családjáról, ahol tapasztalatairól is beszámol. Az egyik családi fotó mellé például azt írta, a kisgyermekek, a tinédzserek, és a már majdnem felnőtt gyerekek is kimerítőek, így nem baj, ha egy anyuka azt érzi, "megfullad", ugyanis el kell fogadni, hogy egy édesanyának is vannak korlátai, és nem terhelhető a végtelenségig.

Íme, a videó, amire mindenki azt hiszi, Jessica valójában nagylánya nővére: