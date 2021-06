Schmuck Andor házassága másfél év után ajótcsapkodás, hangos szóváltás nélkül ért véget feleségével, Eszterrel., Békében és barátságban váltak el,a politikus még a költözésben is segített volt párjának.

A Ripost információi szerint azonban Schmuck a szakítás óta is rendszeresen tartja a kapcsolatot volt feleségével, heti több alkalommal is összefutnak és edzőterembe is együtt járnak.

"Őszintén szólva, én is az internetről értesültem Schmuckék válásáról, áprilisban. Elszomorodtam, mert régóta visszatérő vendégei a konditeremnek, nagyon szépek voltak együtt. Így hát, gondolhatják, alaposan elkerekedett a szemem, amikor már a bejelentés után kinyílt az ajtó, és széles mosollyal belépett rajta Andor, mögötte pedig Eszter. Újra vettek bérletet, és azóta is együtt kondiznak, körülbelül heti háromszor. Schmuck inkább szobabringázik, Eszter súlyzózik, de segítenek egymásnak az edzésben. Nem tudom, ez jelent-e valamit a jövőjükre nézve, de én drukkolok" - mondta a lapnak a konditerem recepciósa.

Andor és volt kedvese étterembe is együtt járnak, erről számolt be az egyik vendéglátóhely alkalmazottja.

"Korábban is sokat jártak ide, de hát akkor még szó sem volt arról, hogy válnak. Bevallom, elkerekedett a szemem, amikor újra láttam őket. Ugyanolyan kedélyesen csevegtek, mint korábban, harmonikusnak, kiegyensúlyozottnak tűntek. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy értem, de hát ők tudják" - ecsetelte az étterem dolgozója.

A lap megkereste Schmuck Andort, aki rövid választ adott a látottakra.

"Érvényben van korábbi bejegyzésem, amiben elárultam, hogy Eszterrel elválnak útjaink" – fogalmazott sejtelmesen a politikus" - zárta rövire a politikus.