Ezt bizonyítja az a fotó is, melyet Endrei Judit a Facebook-oldalán posztolt. Bár megszoktuk tőle, hogy legtöbbször teljes sminkben látjuk, most egy smink nélküli képet osztott meg követőivel. Az egykori bemondónő még ma is egy természetes szépség, akinek nagyon erős a belső kisugárzása.

Mostanában többször is megosztottam veletek olyan fotókat, amik újságcikkhez készültek, éppen ezért a fotósok "megsimogatták"...Ma reggel gondoltam egy nagyot, és csináltam egy fotót, festék nélkül, meg simogatás nélkül.Ez is én vagyok "

- írta a kép mellé, rajongói pedig rögtön megállapították, hogy akár 10 évet is letagadhatna és természetesen is legalább annyira gyönyörű, mint smink nélkül.