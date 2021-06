Bódi Csabi hosszú hónapok után újra színpadon állt a hétvégén. Nehéz időszak van mögötte, anyagilag és egészségügyileg is megtépázta a koronavírus.

Bódi Csabi a koronavírus miatt 10 napig feküdt kórházban, csak azért imádkozott, hogy meggyógyuljon és újra színpadon álljon, amire szerencsére a hétvégén sor is került.

"A hétvégén egy szülinapi buliban léptem fel, erre az elmúlt hét hónapban nem volt példa. Mindenkinek nagyon nehéz időszak volt ez, mi is próbáltuk túlélni.

Az élet úgy hozta, hogy majdnem belehaltam a koronavírusba, de most újjászülettem. Jól jött a nyitás, mivel anyagilag sem volt egyszerű az elmúlt időszak.Rengeteget imádkoztam, és most itt vagyunk ismét. Elkezdődtek a fellépések, egészségesek vagyunk. Talán mondanom sem kell, hogy hihetetlenül jó érzés volt ismét emberek között lenni és nekik énekelni. Óriásit mulattunk! Végre azt csinálhatom, amit a világon mindennél jobban szeretek, és remélem ez már így is marad" - árulta el a Metropolnak a zenész.