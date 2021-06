Sajnos sokan szedtek fel több vagy kevesebb felesleget a járvány alatt, most kiderült, hogy pontosan a magyarok hány százaléka alatt mutat többet a mérleg a vírus után.

A koronavírus és az azt követő bezártság azt eredményezte, hogy sokak életéből a minimális mozgás is eltűnt. Ezzel együtt pedig elkezdtek felszaladni az emeberekre a plusz kilók. Most kiderült, hogy pontosan mennyit is szedtünk fel a járvány alatt.

A lakosság 28 százaléka vallja, hogy nem hízott a járvány alatt, 16 százalék pedig azt, hogy fogyott is a karanténban töltött hónapokban. Ez azonban azt is jelenti, hogy a magyarok több mint fele, vagyis 56 százalékuk hízott.

A válaszadók ötöde csak legfeljebb 2 kiló pulszt szedett fel, 15 százalékuk 2-4 kiló, tizedük 4-6 kilót, 11 százalékuk 6 kilónál is többet.

Azok között, akik nem híztak, vagy éppen még fogytak is, a nemek aránya szinte kiegyenlített. A hízások esetében azonban már vannak eltérések. A nők 22 százaléka legfeljebb 2 kilós pluszról számolt be, a férfiaknak azonban csak a 17 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A férfiak 15 százaléka szedett föl 6 kilónál is többet, a nők közül csak 7 százalék hízott ennyit - írja a Napi.hu.