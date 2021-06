Az elvonó már létfontosságú volt, ugyanis a frontember függősége már a Quimby életére is rányomta a bélyegét, már az is szóba került, hogy befejezik a közös zenélést. A rehabilitáció első fázisában a zenekar tagjai nem is kommunikálhattak Tibivel, azonban ez most változott és újra kapcsolatba kerülhettek egymással. A zenekar most Facebook-oldalán szólt a rajongókhoz:

Kedves Közönség! A Quimby zenekar rendkívül nehéz időszakot tudhat a háta mögött, de ahogy a világunk egy része a világjárvány elcsendesülésével párhuzamosan ébredezik, úgy mi is egyre bizakodóbban tekintünk előre. Ez nagyban köszönhető Nektek is, köszönjük a rengeteg támogatást és pozitív energiát ami töretlenül áramlik felénk Tőletek! Tibi terápiája már nem izolációban folytatódik, így újra kapcsolatba kerültünk egymással. Van alkalmunk személyesen találkozni, hosszú idő után megölelhettük mi is egymást. Ez mindenképpen egy fontos mérföldkő, de nem jelenti az út végét, amelyhez a feltétlen támogatásunkról biztosítottuk Tibit. A csupa jó hír mellett sajnos a július 15-ére meghirdetett Alterába Fesztiválra ígért Plusz-Mínusz koncertünket technikai okokból kénytelenek vagyunk lemondani. Elnézést kérünk azoktól, akiknek ezzel csalódást okozunk. A ,,Quimby Plusz-Mínusz" formációval legközelebb július 30-án a 30. Művészetek Völgyében találkozhattok.Külön szeretnénk kérni a sajtó munkatársait, hogy a fent leírtakkal összhangban ne zavarják meg Tibit a felépülésére koncentráló törekvéseiben. Köszönettel:A Quimby zenekar"