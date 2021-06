Az ápolt és gyönyörű lábak, puha sarkak, és lakkozott körmök minden hölgyet megilletnek, főleg az év legmelegebb évszakjában, amikor előszeretettel hordunk divatos sarukat, szandálokat, és papucsokat is. Ez a cikk azoknak a nőknek szól, akik otthon, maguknak szeretnék elkészíteni a szépséges pedikűrjüket.

Az a legpraktikusabb, ha este, lefekvés előtt szakítunk időt egy hosszasabb lábápolási rituáléra. Hiszen ekkor már nem kell mennünk sehova, a lábunkra így csak hosszas pihenés és kényeztetés vár. Megmutatjuk azt a néhány lépésből álló lábápolási programot, ami tényleg csodákra képes.

Első lépésként mindig egy meleg lábfürdővel indítsd a pedikűrt! A megfelelő hőmérsékletű vízben való elegendő ideig tartó áztatás azért is nagyon fontos, mert így a bőr kellően felpuhul. Legalább 15-20 percig is érdemes a néhány csepp teafa, mandula, vagy kókuszolajjal felturbózott vízben áztatni a lábakat. Az olajok használata azért is nagyon fontos, mert puhává teszik a bőrt, a teafaolaj pedig kimagasló fertőtlenítő hatása miatt remek a körömgomba ellen, sőt már a kialakulása ellen is védelmet tud biztosítani.

Ha megfelelően felpuhult a bőr, akkor elsőként a sarkak és a talp bőrkeményedéseinek eltávolításával kezd. Ha nincs nagyon rossz állapotban a sarkad, akkor egy megfelelő eszközzel minden további nélkül magadnak is tökéletesen el tudod távolítani az elhalt bőrréteget.

Harmadik lépés a teljes láb alapos leradírozása. Ezzel könnyedén eltüntethetjük az elhalt hámsejteket. A bőrünk megújul és ismét puha és sima tapintású lesz. A drogériákban kapható bőrradírok tökéletesek erre a célra, de ha elfelejtetted beszerezni, akkor sem kell pánikba esned, hiszen a kávézacc és a kókuszzsír elegye is meghozza a kívánt hatást. Valamint, egy csésze cukor és olívaolaj, és némi illóolaj is meglepően hatékony és tápláló lehet számodra.

Ezt követően a jól megérdemelt ápolás és kényeztetés következik. Ekkor kerülnek fel a lábra az illatos és tápláló, pakolások maszkok. Amik után már csak egy olaj vagy lágy ápoló krémre van szüksége a lábfej és a talp bőrének. A természetes összetevők híveinek a shea vaj a legjobb választás.

Végezetül pedig, nem marad más, mint a körmök rendberakása. Ilyenkor nagyon fontos, hogy akár vágjuk, akár reszeljük, a körmöket mindenképpen kerüljük a túlzott visszavágást, és amennyire csak tudjuk, kövessük a körmünk természetes ívének a vonalát. A körömágy puhítók és eltávolítók használata nagyon hasznos és nagymértékben megkönnyítik a dolgunkat. Ha nagyon száraz a bőrünk, akkor mindenképpen kenjünk a körömágyakra puhító olajt is.

Ha elégedettek vagyunk a pihe-puha lábunkkal, és a köreink is makulátlanok, de még időnk és energiánk is maradt a szépítkezésre, akkor elővehetünk egy dögös piros körömlakkot, hogy a lábunk még szexibben és nőiesebben mutasson az idei nyár legdivatosabb lábbeliiben.