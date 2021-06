Vőlegény lettem és szerencsésnek mondhatom magam, hogy megtaláltam a másik felem - írta többek között a sportoló a közösségi oldalra.

"Hosszú-hosszú hónapok óta van egy titkunk... a vőlegényemnek és nekem. Remélem megértitek, hogy egy ideig szerettük volna, ha az eddigi életünk egyik legfontosabb eseménye csak a miénk, a családtagjainké és a közeli barátainké de most nagyon boldogan írom le nektek is, hogy igent mondtam annak a férfinak, aki a legnagyobb támaszom, a legjobb barátom és akivel a jövőben egy családként szeretnék osztozni az élet minden örömében és feladatában. Ui.: Így most már tudjátok, hogy miért jártam 8-10 gyűrűvel az ujjaimon minden tévé felvételre egy ideje" - árulta el Eszti azt, hogy a nagy eseményre már korábban, a Maldív-szigeteken sor került.