Kyl Myer és párja Ben már a gyermekük születése előtt eldöntötték, hogy gyermekük nemsemleges gyermekként fog felnőni. A nemét a születése óta nem árulták el senkinek, nem tudni, hogy a Zoomer névre keresztelt gyermek fiú-e vagy lány. Még a nagyszülők sem tudnak róla.

A szülők elárulták, hogy tartanak-e attól, hogyha gyermekük közösségbe megy, akkor fogják-e csúfolni nemsemlegessége miatt.

"Szerintünk Zoomer neme semmivel sem hordoz több információt az ő személyiségéről, mint az, hogy két lába, vagy épp két füle van" - mondta a New York Postnak Brent Myer, aki tisztában van vele, hogy Zoomer, vagy Z, ahogy szülei hívják, egy idő után érdeklődni fog a nemek iránt, sőt be is sorolja majd magát valamelyikbe a két nem közül.

"Azt szeretnénk, ha erről minden kényszer nélkül ő maga dönthetne. Szeretnénk, ha rájönne, hogy nem a neme az, ami meghatározza azt, hogy ki ő, és így sokkal elfogadóbb, nyitottabb és magabiztosabb felnőtt lenne belőle" - magyarázták a szülők.