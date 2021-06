Felemelő érzés volt Takáts Tamás számára újra közönség előtt játszani a másfél éves kényszerpihenő után. Az énekesnek már nagyon hiányzott a színpad és a közönség, de a zenét a koronavírus alatt sem engedte el, folyamatosan zenélt otthon is.

Két évvel ezelőtt Tamásnak volt egy nagyon komoly trombózisa, ami miatt kórházba is került, akkor az orvosok pihenésre intették, amit elképzelni sem tudott még akkoriban. Ezután robbant be a járvány, ami miatt ő is otthon maradt, így végül, ha kényszeresen is, de betartotta az orvosok utasításait. Mára pedig már szerencsére rendbe jött egészségügyileg.