Beköltözött a magyar válogatott a Telkiben található edzőközpontba. Két és fél hétig biztosan itt lesznek elszigetelve a külvilágtól és a szeretteiktől. A koronavírus miatt ugyanis erre szükség van. Innen már csak edzeni mehetnek ki, illetve a meccsekre. Amennyiben továbbjutnak, ez az idő meghosszabbodik.

A focistáknak a szurkolókkal sem szabad érintkezniük, most a járvány miatt az ölelés is tilos. Már a Ciprus elleni meccsen is látni lehetett, hogy egyáltalán nem mentek közel hozzájuk, csak távolról üdvözölték őket – írja a Bors.