A People Magazin szerint II. Erzsébet királynő már látta is a róla elnevezett kisbabát. Amint Lilibet megszületett és hazatért a Santa Barbara Cottage Kórházból, máris fontos meetingje volt: videóchaten mutatták be a szülei a királynőnek.

Harry herceg és Meghan Markle lánya már az első héten történelmet írt, ugyanis ő a királyi család senior tagjainak első, Amerikában született gyermeke. A kisbabán már most is nagy a teher, sokan tőle várják, hogy meghozza a békülést a hercegi pár és a királyi család között. Mint kiderült, Harry már akkor eldöntötte, hogy II. Erzsébet után nevezi el lánygyermekét, amikor Meghan-t még meg sem ismerte. Mindig is szoros kapcsolata volt nagymamájával, sokszor mély és személyes beszélgetéseket folytattak a herceg gyermekkorától kezdve.

Úgy tűnik, hogy a királynő is kezd megenyhülni Harry irányába, privát ebédre hívta a herceget, ahol hosszú idő után végre lesz alkalmuk kettesben beszélgetni.