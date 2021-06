„Laci, nagyon unod?" – kérdezte Anikó azon a bizonyos próbafelvételen, ahol egyik pillanatról a másikra figyeltek fel egymásra. Az élő adásban tovább folytatódott az élcelődés a két fél között, amiután Palik határozott kijelentést tett.

"Reklámszünetekben kimentünk a stúdió elé, és ott is folytattuk. Egyszer csak meguntam ezt, és azt mondtam:"Kisasszony, csak szólok, kezdjünk óvatosak lenni, mert egyszer kegyedet még feleségül veszem, és akkor csőstül adok vissza mindent" – mondta határozottan Palik.

Erre Marsi Anikó egyből rávágta, hogy „ne viccelj, neked van feleséged". A műsor egyik szerkesztője ekkor közéjük ugrott, és annyit kiáltott, hogy nem, nincs neki. Ettől a műsorvezető egy pillanatra lefagyott, elpirult, majd ott is hagyta kollegáját és Palikot. Legközelebb egy hatalmas méretű rózsacsokor várta a portán a műsorvezetőt, amelyhez csatoltak egy névjegykártyát ezzel a szöveggel: "Telefonálni ér?". Utóbb kiderült, hogy Palik volt a titokzatos virágküldő.

Nem sokkal később 2005 októberében már egy párként teljes titokban álltak oltár elé és mondták ki a boldogító igent. Az esküvő részleteiről még a közeli ismerősök sem sejtettek semmit. A 15 éves házasságuk során két gyönyörű gyermekük született, Vilmos 2006-ban, Vince 2009-ben látta meg a napvilágot.

Az Exatlon 59 éves műsorvezetője rendelkezik némi tapasztalattal a házasságok terén, ugyanis harmadjára nősült meg, mikor összekötötte életét Marsi Anikóval

Palik második házasságából született egy leánygyermeke, Julcsi, akivel jó viszonyt ápolnak a műsorvezető fiai és felesége, Anikó is. Laci az exfeleségeivel is jó kapcsolatban maradt, egyikükkel sem váltak el haragban.

Kisebbik gyermekük mindössze 1 éves volt, amikor 2010-ben teljes titokban kiköltöztek Ausztráliába. Később kiderült, hogy Vilmos fiúk miatt döntöttek amellett, hogy melegebb éghajlatra költöznek. A kisfiút ugyanis korábban minden télen erős kruppos rohamok gyötörték, amelyek 2009 telén már annyira súlyosak voltak, hogy fulladozott is tőlük. Később átköltöztek Mallorcára, onnan csábította haza a TV2 Marsi Anikót, aki előtte évekig fiai általános iskolájában segédtanítóként dolgozott.

Egy időre az egész család hazaköltözött, de aztán a háromgyermekes apuka visszaköltözött a gyerekekkel a spanyol szigetre. A híradós így már évekkel ezelőtt is ingázni kényszerült, hogy láthassa férjét és gyermekeit. 2016-ban azonban úgy döntöttek, hogy 7 év után a család végleg hazaköltözik siófoki otthonukba.

Palik László ekkor már 10 éve élt teljes visszavonultságban, amikor a TV2 programigazgatója telefonon megkereste azzal, hogy lenne-e a hazánkban akkor újonnan berobbant sport-reality, az Exatlon műsorvezetője. Úgy érezte, hogy ez egy olyan lehetőség, amire képtelen lenne nemet mondani. Azonban arra még a műsorvezető sem gondolt, hogy 2019 január 2-án mekkorát fordul vele a világ. Azóta már túl van három évadon és az elmúlt három évben Dominika lett az elsőszámú otthona. Az első két évad során a gyermekek és felesége nélkül utazott ki, de a nemrég véget ért harmadik évadra már két fia is elkísérte Lacit, akik végig vele voltak az 5 hónapig tartó forgatás során.

Marsi Anikóval az utóbbi években távkapcsolatban élték a mindennapjaikat. Kapcsolatuk során korábban is voltak hullámvölgyek, megismerkedésük után egy évvel szakítottak is egymással, ám nem bírták hosszú ideig egymás nélkül, hamar kibékültek és egy évvel később oltár elé is álltak. Valószínű, hogy a külön töltött idő megnehezítette a kapcsolatukat - annak ellenére is, hogy a családjuk nagyon összetartó volt.

Bár tavaly a Dancing with the Stars forgatásán úgy tűnt, hogy kiegyensúlyozott és harmonikus a házasságuk, idén már többen azt rebesgették, hogy valami nincs rendben a sztárpár között.

Egy hónappal ezelőtt azonban pont került a házasságuk végére: Anikó, kezében a válási papírokkal, repülőre ült és meg sem állt Dominikáig, ahol közölte férjével, hogy véget szeretne vetni a házasságuknak. A pár, a gyerekekre való tekintettel, csendben próbálja intézni a válást, úgy tudni, már külön is költöztek. Anikó a fiúkkal maradt az otthonukban, Laci pedig egy tőlük nem messze található ingatlanba költözött be.